Ровнаг Абдулааев: Азербайджан привержен соглашению с ОПЕК по нефтедобыче

2017-08-21 19:24 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджан по-прежнему привержен своим обязательствам о ежесуточной добыче нефти в стране в рамках Венского соглашения между ОПЕК и не входящими в нее странами по сокращению производства, сказал президент госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев в интервью агентству Reuters.

"Мы по-прежнему привержены нашим обязательствам. Наша добыча нефти несколько снизилась, но доходы от продажи увеличились благодаря росту цен на нее. Основная цель Азербайджана - избежать продажи нефти по низкой цене. Так что, хотя добыча нефти в Азербайджане несколько сократилась (из-за сделки между ОПЕК и не входящими в нее странами), доходы выросли, что свидетельствует о том, что мы на правильном пути", - сказал Абдуллаев.

В декабре прошлого года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года.

Всего в январе-июле 2017 года в Азербайджане было добыто 22,5 миллиона тонн нефти и газового конденсата, что на 8,9 процента меньше, чем за январь-июль 2016 года. Основной объем добычи нефти в Азербайджане приходится на блок нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Контракт на разработку крупного морского месторождения АЧГ был заключен в 1994 году. Доказанные запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте распределено следующим образом: BP (оператор в "Азери-Чираг-Гюнешли") - 35,78 процента, Chevron - 11,28 процента, Inpex - 10,96 процента, AzACG - 11,65 процента, Statoil - 8,55 процента, Exxon - восемь процентов, ТРАО - 6,75 процента, Itochu - 4,3 процента, ONGC - 2,72 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)