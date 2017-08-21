Жириновский намерен стать президентом России

2017-08-21 19:18 | www.oxu.az | 5

Владимир Жириновский принял решение выставить свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году.

Как передает Oxu.Az, об этом либерал-демократ сообщил радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 21 августа.

«Участвовать буду обязательно, да», — сказал он. По мнению Жириновского, если нынешний глава государства Владимир Путин не примет участия в кампании, то победа ЛДПР будет обеспечена.

При этом он добавил, что либерал-демократы планируют осенью внести в Госдуму проект поправок в конституцию страны, согласно которому срок президентства в РФ ограничится пятью годами без возможности переизбрания на второй срок.

C.Б.

