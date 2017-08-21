Правительство Грузии поблагодарило президента Азербайджана

2017-08-21 19:52 | www.apa.az | 4

Правительство Грузии выразило благодарность азербайджанской стороне и лично президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за помощь, оказанную в тушении пожара на территории страны.

Как сообщает местное бюро АПА, об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

«В ближайшее время азербайджанский вертолет пересечет границу Грузии и вместе с вертолетом пограничной полиции присоединится к тушению пожара», - говорится в заявлении МВД.

Отметим, по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерство по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в тушении лесных пожаров в Боржоми – Харагаульском национальном парке отправило в Грузию вертолет.е