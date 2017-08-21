Восемь человек госпитализированы из-за пожара в Ростове-на-Дону

2017-08-21 20:28 | www.apa.az | 4

Число госпитализированных из-за крупного пожара в частном секторе Ростова-на-Дону возросло до восьми человек, в их числе трое полицейских и спасатель.

Как передает АПА со ссылкой РИА Новости, из-за пожара за медпомощью обратились 27 человек. Погибших нет.

В тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону в настоящее время задействованы более 2 тыс. человек.

Крупный пожар вспыхнул днем в историческом центре Ростова-на-Дону. На данный момент горят около 30 домов на площади около 10 тыс. кв. м.