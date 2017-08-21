МЧС Азербайджана отправило в Грузию второй вертолет для тушения лесных пожаров - ОБНОВЛЕНО

2017-08-21 21:11 | www.apa.az | 3

С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров в Боржоми–Харагаульском национальном парке МЧС Азербайджана отправило в Грузию еще один вертолет.

Как передает грузинское бюро АПА, об этом говорится в сообщении Национального Лесного Агентства Грузии.

Первый вертолет МЧС Азербайджана привлечен к тушению пожара в лесном массиве близ села Даба. Из-за сильного ветра полностью ликвидировать очаги возгорания до сих пор не удалось

Отметим, что сегодня по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерство по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в тушении лесных пожаров в Боржоми–Харагаульском национальном парке отправило в Грузию вертолет.

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По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерство по чрезвычайным ситуациям с целью оказания помощи в тушении лесных пожаров в Боржоми–Харагаульском национальном парке отправило в Грузию вертолет.

Как сообщили АПА в МЧС, вертолет авиаотряда министерства примет участие в тушении пожаров в соседней стране.