Литва первой из постсоветских стран закупила сжиженный природный газ у США

2017-08-21 21:25 | www.apa.az | 5

Литва стала первой страной бывшего СССР, импортировавшей сжиженный природный газ (СПГ) из США.

Как передает АПА, об этом пишет Financial Times.

Страна закупила СПГ у американской компании Cheniere Energy. Груз был доставлен танкером Clean Ocean на плавучий терминал в городе Клайпеда.

В ближайшее время в Литву должно прибыть еще одно судно с СПГ из США - поставка от компании Gas Natural Fenosa ожидается в середине сентября. Ранее Литва уже импортировала СПГ из Норвегии.