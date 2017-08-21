Около 40 тысяч человек бежали из иракского Талль-Афара

2017-08-21 22:37 | www.apa.az | 6

Около 40 тысяч мирных жителей покинули иракский Талль-Афар после начала военной операции по освобождению города от боевиков ИГ.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"До 40 тысяч человек уже покинули окрестности. ООН и ее партнеры не знают, сколько людей остаются в районе, где идут бои. Но мы готовимся к тому, что в ближайшие дни и недели еще тысячи человек будут вынуждены бежать", — сказал Дюжаррик на брифинге.

По информации от гуманитарного координатора ООН по Ираку Лиз Гранде, в Талль-Афаре заканчивается продовольствие и вода. Операция в Талль-Афаре началась в воскресенье по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади.