Ливанская армия арестовала одного из главарей ИГ

2017-08-22 00:22 | www.apa.az | 4

Военная разведка Ливана провела успешную операцию по задержанию одного из главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Баселя Абделя Кадера.

Как сообщает АПА, об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на военный источник.

«Военная разведка задержала ответственного по безопасности в ИГ Баселя Абделя Кадера по кличке Сакер Эрсаль», - сказал источник. По его словам, задержанный является ответственным за нападение на базу Аль-Хосн в 2014 году. Боевики ИГ* в августе 2014 года атаковали позиции ливанской армии в районе Эрсаль на границе с Сирией и похитили девятерых военнослужащих, судьба которых до сих пор неизвестна.

Отметим, что командование ливанской армии в субботу объявило о начале военной операции против ИГ на границе с Сирией.