Произошло полное солнечное затмение

2017-08-22 01:05 | www.apa.az | 5

Произошло полное солнечное затмение.

Как сообщили АПА в НАНА, на сей раз солнечная корона была в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения.Длительность затмения в максимуме составила 2 минуты 40 секунд, ширина лунной тени на земной поверхности составила 115 километров.

Наблюдать за уникальным явлением смогли только в США. Полное солнечное затмение могли видеть жители 14 штатов США. Впервые за 99 лет это природное явление охватило континентальную часть страны от западного до восточного побережья, за что его окрестили «Великим солнечным затмением». Частично затмение захватило Западную Европу и Южную Америку.

Полное солнечное затмение завершилось в 01:04. Следующее подобное затмение произойдет 2 сентября 2035 года.