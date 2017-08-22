В Италии произошло землетрясение, есть погибший - ОБНОВЛЕНО

2017-08-22 01:32 | www.apa.az | 6

Землетрясение на итальянском острове Искья привело к гибели по крайней мере одного человека.

Как передает АПА, об этом сообщил новостной канал Rai News 24.

По его данным, погибла пожилая женщина. Подземный толчок магнитудой 3,6 привел к разрушениям зданий. Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться другие жертвы. Остров в Неаполитанском проливе оказался обесточен.

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В понедельник вечером на итальянском острове Искья произошло землетрясение, которое привело к разрушениям в ряде населенных пунктов, есть раненые и пропавшие без вести.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 20.58. Его эпицентр находился в непосредственной близости от западного побережья острова в море на глубине примерно 10 км.

Согласно поступающей информации, разрушения произошли в курортном местечке Казамиччола-Терме. Там есть раненые, некоторые люди пока числятся пропавшими без вести.

В ночь на 24 августа 2016 года в центральной Италии в районе города Аматриче произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,0. Жертвами стихийного бедствия тогда стали 298 человек, несколько сотен получили ранения, более 3 тысяч лишились крыши над головой.