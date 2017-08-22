У посольства США в Кабуле прогремел взрыв

2017-08-22 00:14 | www.oxu.az | 4

Взрыв прогремел в понедельник вечером в центральном районе Кабула, где располагаются посольства иностранных государства, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

В дипмиссиях сработали сигналы тревоги, сообщает агентство Reuters.

По его данным, незадолго до взрыва в представительстве США сработало предупреждение о приближающейся ракетной атаке. Как отмечает агентство «Синьхуа», по дипломатическому кварталу около 22:10 по местному времени (20:40 мск) ударила ракета. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Reuters указывает, что нападение произошло за считанные часы до специального обращения президента США Дональда Трампа «к армии и американскому народу», которое назначено на 22 августа. В нем, как утверждают СМИ, Трамп объявит об отправке в Афганистан дополнительно 4 тыс. военнослужащих.

С.Б.

