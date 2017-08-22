Принца Дании не пустили в бар без документов

2017-08-22 00:37 | www.oxu.az | 2

В австралийском городе Брисбен 49-летнему кронпринцу Дании Фредерику и его свите не разрешили зайти в бар поздно вечером, так как у них не было при себе удостоверений личности.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Daily Telegraph.

Согласно новым австралийским законам, каждый посетитель питейных заведений после 22:00 должен предоставить документ, подтверждающий возраст.

Группа покинула заведение, но вернулась через 15 минут в компании полицейских, которые смогли подтвердить личность наследника датской короны. Принц и его окружение все же смогли попасть в бар.

«Это такой глупый закон. Мы знали, что все обернется каким-нибудь кошмаром. То, что случилось с принцем, — верхушка айсберга, потому что с обычными посетителями подобное происходит постоянно», — сообщил владелец бара.

С.Б.

