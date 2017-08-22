На итальянском острове Искья произошло землетрясение, есть раненые

2017-08-22 00:41 | www.trend.az | 4

В понедельник вечером на итальянском острове Искья произошло землетрясение, которое привело к разрушениям в ряде населенных пунктов, есть раненые и пропавшие без вести, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 20.58. Его эпицентр находился в непосредственной близости от западного побережья острова в море на глубине примерно 10 км.

По свидетельствам очевидцев, колебания земной поверхности явственно ощущались в различных населенных пунктах острова и вызвали панику среди жителей и многочисленных туристов, отдыхающих на Искье. Многие люди в страхе выскочили на улицы. Ситуацию усугубил полный блэкаут, который произошел в этот момент в порту города Искья. Сотни телефонных звонков от взволнованных граждан поступили в это время в полицию и пожарную службу острова. Пожарные расчеты были направлены для выяснения ситуации на местах.

Согласно поступающей информации, разрушения произошли в курортном местечке Казамиччола-Терме. Там есть раненые, некоторые люди пока числятся пропавшими без вести. Власти городка Лакко-Амено распорядились эвакуировать пациентов местной больницы из-за крупных трещин, появившихся на стенах здания. Есть свидетельства об обрушении крыш и стен в некоторых домах этого населенного пункта. Информации о жертвах не поступало.