В России разбился частный вертолет
2017-08-22 01:12 | www.trend.az | 2
На Черноморском побережье Кубани, столкнувшись с горой, разбился частный вертолет, передает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Вертолет Robinson-66 летел в паре с аналогичным вертолетом из Анапы в Абрау-Дюрсо и в районе населенного пункта Малый Утриш столкнулся с горой", - сказал источник.
Предварительно вертолет принадлежал ростовской авиакомпании Blackwood shipping.
Судьба членов экипажа и пассажиров выясняется.
На место крушения направились спасатели.