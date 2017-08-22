В России разбился частный вертолет

2017-08-22 01:12 | www.trend.az | 2

На Черноморском побережье Кубани, столкнувшись с горой, разбился частный вертолет, передает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Вертолет Robinson-66 летел в паре с аналогичным вертолетом из Анапы в Абрау-Дюрсо и в районе населенного пункта Малый Утриш столкнулся с горой", - сказал источник.

Предварительно вертолет принадлежал ростовской авиакомпании Blackwood shipping.

Судьба членов экипажа и пассажиров выясняется.

На место крушения направились спасатели.