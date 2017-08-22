Kulp’ta koruculara saldırı: 1 yaralı

2017-08-22 00:52 | www.trend.az | 0

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde görevden dönen güvenlik korucularına teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmesi sonucu bir korucu yaralandı.

Olay, Kulp ilçesi İslam köyü kırsalında akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir grup terörist tarafından görevden dönen koruculara uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda, ilk ateşte bir korucu yaralanırken, korucuların da karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma, teröristlerin arazi şartlarından faydalanarak, kaçmasıyla sona erdi. Yaralı korucu hastaneye kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.