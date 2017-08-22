Действие материнского проклятия проследили на незрячих

2017-08-22 01:30 | www.oxu.az | 2

Канадские ученые оценили сроки действия материнского проклятия — передачи мужскому потомству через митохондриальные ДНК опасных мутаций T14484C.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, cоответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.

Специалисты проследили за распространением в течение 290 лет (с 1670 по 1960 год) среди мужского населения в популяции провинции Квебек (Канада) наследственной оптической нейропатии Лебера. Связанные с заболеванием мутации передаются через митохондриальные ДНК от матери к сыну.

К настоящему времени в исследованной популяции заболевание распространено значительно шире, чем в остальных частях мира. Примерно один из двух тысяч человек в регионе имеет T14484C.

В Квебек мутация попала вместе с королевскими девушками — группой невест, которая по инициативе французского короля Людовика XIV в 1663-1673 годах была отправлена в Новую Францию для пополнения женского населения колонии.

Работа ученых позволяет оценить влияние эффекта основателя на материнское проклятие. Генетическая информация, передаваемая с митохондриальными ДНК, наследуется исключительно по материнской линии. Королевские девушки, число которых не превышало тысячи, в настоящее время являются предками около 12 миллионов современных франкоговорящих жителей Канады.

С.Б.

