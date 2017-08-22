Произошло полное солнечное затмение – ОБНОВЛЕНО

2017-08-22 02:43 | www.oxu.az | 4

Произошло полное солнечное затмение.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на сей раз солнечная корона была в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения.Длительность затмения в максимуме составила 2 минуты 40 секунд, ширина лунной тени на земной поверхности составила 115 километров.

Наблюдать за уникальным явлением смогли только в США. Полное солнечное затмение могли видеть жители 14 штатов США. Впервые за 99 лет это природное явление охватило континентальную часть страны от западного до восточного побережья, за что его окрестили «Великим солнечным затмением». Частично затмение захватило Западную Европу и Южную Америку.

Полное солнечное затмение завершилось в 01:04. Следующее подобное затмение произойдет 2 сентября 2035 года.

21.08.2017 21:26

«Великое солнечное затмение» началось на территории США, первым его встречает штат Орегон, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Полное солнечное затмение 21 августа смогут увидеть жители 14 штатов США, впервые за 99 лет это природное явление охватит континентальную часть страны от западного до восточного побережья, за что его и окрестили «Великим солнечным затмением». Полоса затмение соединит восточное и западное побережья страны на территории площадью примерно 113 километров на 4,8 тысячи километров.

Первым на континентальной части США затмение встретил маяк Yaquina Head в районе города Ньюпорт (штат Орегон). Несмотря на непривычно густой для этого времени года утренний туман, сотни людей собрались наблюдать за редким природным явлением.

Полное затмение можно будет наблюдать на территории от штата Орегон до штата Южная Каролина. В остальных районах страны затмение будет частичным. В тех районах, где солнце скроется полностью, это будет продолжаться от 1 минуты 08 секунд до 2 минут 40 секунд.

С.Б.

