Fox News: Трамп дополнительно направит в Афганистан 4 тысяч военных

2017-08-22 03:23 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп принял решение направить в Афганистан дополнительно 4 тыс. американских военнослужащих.

Как передает АПА, об этом сообщил телеканал Fox News.

В пятницу, 18 августа, Трамп провел заседание Совета национальной безопасности в Кэмп-Дэвиде. Основной темой стал южноазиатский регион, в частности Афганистан.

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. В настоящее время в Афганистане находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров.