В Японии пять человек пропали без вести после крушения баржи

2017-08-22 04:38 | www.apa.az | 3

Баржа затонула в море в районе префектуры Нагасаки, пять человек пропали без вести.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, баржа "Аои-мару" затонула в 4 километрах от моста Хирадо, который соединяет острова Кюсю и Хирадо.

Один член экипажа был спасен оказавшимся поблизости судном. Из его слов стало известно, что на борту баржи находились еще пять человек, их судьба неизвестна.

Служба безопасности на море ведет поиски и выясняет причины аварии.