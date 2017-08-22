В США автомобиль наехал на группу наблюдающих за затмением людей

2017-08-22 03:51 | www.trend.az | 5

Автомобиль наехал на группу людей, наблюдавших за солнечным затмением в американском штате Кентукки, один человек погиб, еще один пострадал, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал WRDW.



По данным телеканала, инцидент произошел в городе Хайден. 38-летняя Алисса Нобл не справилась с управлением автомобилем, врезалась в столб и задела двух женщин, одна из которых погибла на месте. Пострадавшую женщину и саму Нобл доставили в больницу на вертолете, отмечает телеканал.

На континентальной части США около полудня по времени Восточного побережья (19.00 мск) началось полное солнечное затмение, которое наблюдалось в 14 штатах. Последний раз подобное происходило на обоих побережьях страны 99 лет назад. Следующее полное затмение здесь ожидается в 2024 году, но его можно будет наблюдать только в нескольких штатах.