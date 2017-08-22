На острове Искья число жертв землетрясения выросло до двух человек

2017-08-22 04:57 | www.trend.az | 2

Число жертв землетрясения, которое произошло в понедельник вечером на острове Искья в Тирренском море, достигло двух человек, передает РИА Новости.



Один из представителей службы Гражданской обороны Италии сообщил новостному телеканалу SkyTg24 о второй жертве стихийного бедствия. Ранее неаполитанская газета Il Mattino сообщила, что в курортном местечке Казамиччола-Терме, где произошли наибольшие разрушения, погибла пожилая женщина.

Согласно последней информации местных властей, в настоящее время десять человек числятся пропавшими без вести, 25 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.