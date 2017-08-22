Трамп: “США не будут сообщать о численности воинского контингента в Афганистане” - ОБНОВЛЕНО

2017-08-22 05:28 | www.apa.az | 3

Соединенные Штаты больше не будут сообщать заранее о своих военных операциях и не будут говорить о численности своего воинского контингента в Афганистане.

Как передает АПА со ссылкой на телеканал NBC, об этом президент США Дональд Трамп заявил выступая на базе Форт-Майер (штат Вирджиния).

По его словам, резкий уход США из Афганистана привел бы к возникновению там вакуума, который займут боевики: “Cамая ужасная террористическая атака в нашей истории 11 сентября была спланирована и управлялась из Афганистана. Вывод войск создаст вакуум, который заполнят террористы”.

По его словам, ради борьбы с терроризмом Соединенные Штаты расширят полномочия своих вооруженных сил, находящихся на территории исламской республики.

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Президент США Дональд Трамп принял решение направить в Афганистан дополнительно 4 тыс. американских военнослужащих.

Как передает АПА, об этом сообщил телеканал Fox News.

В пятницу, 18 августа, Трамп провел заседание Совета национальной безопасности в Кэмп-Дэвиде. Основной темой стал южноазиатский регион, в частности Афганистан.

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. В настоящее время в Афганистане находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров.