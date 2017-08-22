Глава МИД Узбекистана провел ряд встреч в Индии

2017-08-22 05:56 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов в понедельник встретился с руководителями и экспертами Института оборонных исследований и анализа при министерстве обороны, Международного фонда Вивекананда и Наблюдательно-исследовательского фонда Индии, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Как сообщалось, делегация Узбекистана во главе с министром Камиловым накануне прибыла в Индию с официальным визитом.

По данным пресс-службы, «авторитетные индийские аналитики и эксперты с особым интересом ознакомились представленной ьинистром презентацией, сопровождаемой подробной информацией об утвержденной президентом Шавкатом Мирзияевым Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах, которая открывает новые перспективы для узбекско-индийского всестороннего сотрудничества».

Абдулазиз Камилов ответил на вопросы, заданные индийскими участниками встречи, в том числе по отдельным вопросам в сфере обеспечения международной безопасности и стабильности, некоторым проблемам регионального характера.

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана встретился также с представителями академических и культурных кругов Индии - ведущими учеными университета имени Джавахарлала Неру, университета Джамия Миллия Исламия, общественно-культурной организации «Unity Foundation Delhi», Индийского совета по культурным связям при МИД Индии, активистами Международного фонда имени Бабура.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения и укрепления культурно-гуманитарных связей, прямых контактов между научными и образовательными учреждениями Узбекистана и Индии, а также рассмотрели конкретные предложения по расширению взаимодействия.

В программе визита делегации Узбекистана - встречи и переговоры с министром иностранных дел Сушмой Сварадж, другими руководителями Индии, а также участие в узбекско-индийском бизнес-форуме и других совместных мероприятиях.

(Автор: Демир Азизов)