Трамп: “США не будут использовать армию для построения демократии в мире”

2017-08-22 06:19 | www.apa.az | 3

США больше не будут использовать свою армию для построения демократии в мире.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

«Мы больше не будем использовать американские вооруженные силы для построения демократии в других странах»", — сказал он, выступая со специальным обращением на военной базе Форт-Майер близ Вашингтона.

Трамп пообещал, что вместо этого США будут "сотрудничать с союзниками и партнерами над обеспечением наших общих интересов".

"Мы не просим других менять их образ жизни, но мы просим преследовать общие цели, которые позволят нашим детям жить лучше. И этот принципиальный реализм будет определяющим при принятии наших решений по продвижению вперед", - сказал он.