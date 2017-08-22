Узбекистан и Россия осенью проведут первое заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству

2017-08-22 06:49 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафоев принял накануне делегацию Совета Федерации Федерального Собрания России во главе с заместителем председателя Ильясом Умахановым, сообщила информслужба верхней палаты узбекского парламента.

«В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений и межпарламентского сотрудничества между Узбекистаном и Россией», говорится в сообщении.

Особое внимание стороны уделили вопросу организации осенью текущего года первого заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству в Ташкенте и проведению в рамках данного мероприятия узбекско-российского бизнес-форума и «Форума регионов».

Парламентская делегация России провела переговоры и в министерстве иностранных дел Узбекистана.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства Узбекистана, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, важной частью которой являются регулярные обмены между законодательными органами власти Узбекистана и России.

"Стороны в практическом плане обсудили ход подготовки к предстоящему заседанию узбекско-российской комиссии по межпарламентскому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

(Автор: Демир Азизов)