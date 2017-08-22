Тиллерсон: “США поддержат переговоры афганских властей с талибами без предварительных условий”

2017-08-22 06:50 | www.apa.az | 3

США готовы помочь в начале переговоров между Афганистаном и движением "Талибан" без предварительных условий.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы готовы поддержать мирные переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан" без предварительных условий", - заявил Тиллерсон, слова которого приводятся в распространенном для журналистов заявлении.

"Мы даем талибам понять, что они не победят на поле боя. Путь "Талибана" к миру и законному статусу лежит через политическое урегулирование посредством переговоров", - добавил он.

По словам Тиллерсона, США хотят, чтобы международное сообщество и в особенности соседние с Афганистаном страны поддержали усилия Вашингтона и приняли участие в достижении мира.