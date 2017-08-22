Тиллерсон: “США поддержат переговоры афганских властей с талибами без предварительных условий”
2017-08-22 06:50 | www.apa.az | 3
США готовы помочь в начале переговоров между Афганистаном и движением "Талибан" без предварительных условий.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Мы готовы поддержать мирные переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан" без предварительных условий", - заявил Тиллерсон, слова которого приводятся в распространенном для журналистов заявлении.
"Мы даем талибам понять, что они не победят на поле боя. Путь "Талибана" к миру и законному статусу лежит через политическое урегулирование посредством переговоров", - добавил он.
По словам Тиллерсона, США хотят, чтобы международное сообщество и в особенности соседние с Афганистаном страны поддержали усилия Вашингтона и приняли участие в достижении мира.