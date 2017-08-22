Трамп намерен расширить полномочия американских военных в Афганистане

2017-08-22 07:05 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране, передает РИА Новости.

"Мы расширим полномочия американских Вооруженных сил, чтобы наносить удары по террористам и криминальным сетям, которые сеют насилие и хаос по всему Афганистану", - заявил Трамп, выступая со специальным обращением на военной базе Форт-Майер в Виргинии.