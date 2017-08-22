В Узбекистане снижены и отменены акцизы и таможенные пошлины на ряд импортируемых продпродуктов

2017-08-22 07:29 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане с первого сентября отменяется акцизный налог на импортируемые мясо и пищевые мясные субпродукты, жир домашней птицы, свиной жир, пшеничную мука и продукты, используемые для кормления животных, сообщили Trend в министерстве внешней торговли со ссылкой на постановление главы государства.

По словам представителя Минвнешторга, постановлением «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» предусмотрено также введение нулевой ставки таможенной пошлины на сливочное, соевое и подсолнечное масла, семена картофеля, пшеницы, меслин, ржи, ячменя, овса, кукурузы, зернового сорго, гречихи, проса, соевых бобов, льна, подсолнечника и других, на ржаную муку, крупу и муку грубого помола из твердой пшеницы, тростниковый сахар, какао-бобы, сырье, используемое в фармацевтике.

Кроме этого, снижаются действующие ставки таможенных платежей на отдельные виды товаров, в том числе таможенной пошлины на мясо крупного рогатого скота, свинину, свиной жир, жир домашней птицы и прочие пищевые мясные субпродукты, кофе, пшеничную муку, тростниковый сахар.

Согласно постановлению, импортная пошлина на ввоз пшеничной муки, свинины и свиного жира снижена с 30 до 10 процентов от таможенной стоимости. Ставка акциза на импорт кофе снижена с 20 до 10 процентов, тростникового сахара - с 10 до пяти процентов, также комбинированную ставку на ввоз подсолнечного масла - с 20 процентов, но не менее 0,32 доллара за один литр до пяти процентов и не менее 0,1 доллара за литр. Кроме того, на ввоз кофе и тростникового сахара также снижены импортные пошлины: с 10 процентов, но не менее 0,7 доллара за килограмм - до пяти процентов, но не менее 0,3 доллара за килограмм, и c 30 до 10 процентов соответственно.

Ожидается, что снижение таможенных платежей на сырье и материалы для производства продовольственных потребительских товаров будет способствовать снижению себестоимости производимой продукции и повышению ее конкурентоспособности. Кроме того, это должно ограничить предпосылки для роста цен на внутреннем потребительском рынке.

(Автор: Демир Азизов)