Госнефтефонд Азербайджана назвал доходы за весь период деятельности

2017-08-22 08:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) за весь период деятельности составили более 133,5 миллиарда долларов, сообщили Trend в понедельник в фонде.

Доходы SOFAZ формируются как посредством инвестиционной деятельности, так и через поступления от продажи нефти и газа.

"На конец июля 2017 года доходы от управления активами Фонда за все время деятельности составили почти 4,77 миллиарда долларов. Доходы от продажи прибыльной нефти и газа на ту же дату составили 128,74 миллиарда долларов", - сообщили в SOFAZ.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент активы его составляли 271 миллион долларов.

Активы SOFAZ по итогам первого полугодия 2017 года увеличились на 4,96 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 34,79 миллиарда долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Максим Цурков)

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