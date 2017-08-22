Трамп обвинил Пакистан

2017-08-22 08:42 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пакистан предоставляет убежище террористам.

Как передает Oxu.Az, об этом сoобщает РИА Новости.

«Пакистан часто предоставляет убежище агентам хаоса, насилия и террора», - сказал американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что политика Исламбада представляет угрозу, так как Пакистан и Индия «являются государствами, обладающими ядерным оружием, отношения которых угрожают развиться до степени конфликта».

Президент напомнил, что в прошлом Пакистан был ценным партнером США, военнослужащие двух стран боролись против общих врагов.

A.C.

