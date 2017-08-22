Автозавод GM Uzbekistan с 22 августа остановит производство на профилактику

2017-08-22 08:46 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Автозавод "GM Uzbekistan" (город Асака, Андижанская область) с 22 августа по 10 сентября 2017 года приостановит производство в связи с проведением плановых профилактических работ, сообщила пресс-служба предприятия.

По данным пресс-службы, "планируется провести профилактический осмотр и техническое обслуживание основного и вспомогательного технологического оборудования, оснасток, коммунального хозяйства и инженерно-коммуникационных сетей".

Компания отмечает, что профилактические работы не отразятся на графиках поставок ранее законтрактованных автомобилей и все договорные обязательства будут выполнены в полном объеме.

Производство автомобилей возобновится с 11 сентября 2017 года.

Завод "GM Uzbekistan" (на тот момент "УзДЭУавто") был введен в строй в 1996 году. В настоящее время выпускает автомобили с кузовом "седан" Nexia, Cobalt, Lacetti и Malibu, малолитражки Matiz и Spark, внедорожник Captiva, минивэн Orlando, микроавтобус Damas и мини-грузовик Labo. General Motors владеет 25% в СП, остальные акции принадлежат "Узавтопрому".

В 2016 году производство легковых автомобилей на GM Uzbekistan составило 88,2 тысячи, что в 2,1 раза меньше по сравнению с 2015 годом.

(Автор: Демир Азизов)