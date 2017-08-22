В США судья вступил в перестрелку с преступником и убил его

2017-08-22 09:12 | www.oxu.az | 4

Судье в американском штате Огайо пришлось в понедельник применить оружие в целях самозащиты и застрелить напавшего преступника.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета Washington Post.

По данным издания, инцидент произошел в городе Стьюбенвилль у здания суда, куда направлялся на работу судья Джозеф Браззиз. Преступник поджидал его там и, когда судья приблизился, открыл огонь. Браззиз, однако, не растерялся, выхватил свой пистолет и стал стрелять в ответ. Кроме того, на помощь судье пришел полицейский.

В итоге нападавший был убит, а получившего ранения Браззиза доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Н.О.