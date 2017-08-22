В Лерике в пожаре погибли 3 члена одной семьи

2017-08-22 09:23 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Лерикском районе сгорел жилой дом.

Как передает Oxu.Az, в результате пожара в доме жителя села Визазамин Мирзагусейна Гасанова хозяин дома, его супруга и дочь умерли от ожогов.

Пожарные эвакуировали из дома одного человека, получившего легкое отравление дымом, и передали его службе скорой медицинской помощи, а также забрали тела Эльмана Гусейнова 1963 г.р., Шукюфы Гусейновой 1967 г.р. и Сусан Мирзазаде 1995 г.р. и передали их по назначению. Пожар был потушен.

Э.А.

