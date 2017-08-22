Трамп обещает не использовать армию для построения демократии в мире

2017-08-22 09:34 | www.oxu.az | 3

США больше не будут использовать свою армию для построения демократии в мире».

«Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

«Мы больше не будем использовать американские вооруженные силы для построения демократии в других странах», - сказал он, выступая со специальным обращением на военной базе Форт-Майер близ Вашингтона.

Трамп пообещал, что вместо этого США будут «сотрудничать с союзниками и партнерами над обеспечением наших общих интересов».

«Мы не просим других менять их образ жизни, но мы просим преследовать общие цели, которые позволят нашим детям жить лучше. И этот принципиальный реализм будет определяющим при принятии наших решений по продвижению вперед», - сказал он.

Н.О.