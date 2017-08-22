Официальный курс маната к мировым валютам на 22 августа

2017-08-22 09:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 августа установлен на уровне 1,7008 и 2,0081 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов 22.08.17 1 доллар США 1 USD 1,7008 1 евро 1 EUR 2,0081

Новость обновляется