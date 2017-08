Cumhurbaşkanı Erdoğan : Müslümanlar tuzaklara düşmemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ürdün Kralı II. Abdullah dün Amman’da bir araya gelerek bölge barışına yönelik atılacak adımları ele aldı. Erdoğan, “İslam dünyası bölge olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Bölgemizdeki kan ve göz yaşından beslenen çevrelerin en büyük imkanı, Müslümanlar arasındaki ayrışma ve çatışmadır. Müslümanlar oynanan oyunlara ve tuzaklara düşmemeli” dedi.

Erdoğan, dün Ürdün’ün başkenti Amman’daki El Hüseyniye Sarayı’nda Ürdün Kralı Abdullah tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ile birlikte Ürdün ziyaretine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve TİKA Başkanı Serdar Çam da katıldı.

4 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ziyarette ticari başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Filistin sorunu, İsrail’in Mescid-i Aksa’daki baskıcı uygulamaları, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgeler konular masaya yatırıldı. Erdoğan en son Başbakanlık döneminde 2008’de Ürdün’ü ziyaret etmişti.

Davete teşekkür

Heyetler arası görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Erdoğan, 9 yıl aradan sonra Ürdün’ü ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendisine ve heyetine gösterilen ilgi dolayısıyla şükranlarını iletti. Erdoğan, “Kardeşim Kral Abdullah’a nazik daveti için ayrıca şahsım, ülkem olarak teşekkür ediyorum. Ürdünlü kardeşlerimize 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde gösterdikleri dayanışma için şahsım ve ülkem adına teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

“Değerli kardeşimin bilhassa Filistin konusundaki hassasiyetini gayet iyi biliyorum. Ürdün’ün Kudüs’te Müslümanlara ait kutsal mekanların korunmasına ilişkin rolünü de desteklemeyi sürdüreceğiz. Geçtiğimiz ay Harem-i Şerif’te yaşanan saldırı ve hak ihlallerinin tekrarlanmaması için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. İslam dünyası bölge olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Geleceğimizin şekillendiği bu kritik dönemde Müslümanlar olarak dayanışmamızı bölgede çok daha hassas bir şekilde devam ettirmeliyiz, bunun yolu da işbirliği mekanizmalarını güçlendirmekten geçiyor.”

Erdoğan ile Ürdün Kralı Abdullah’ın baş başa ve heyetler arası yaptıkları görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması imkânları üzerinde duruldu.

‘Oyunlara dikkat’

Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği ziyarette Erdoğan, İsrail’in Mescid-i Aksa’da yaptığı yanlış uygulamaları eleştirdi. Erdoğan, “Bir daha benzer tacizlerin, saldırı ve hak ihlallerinin yaşanmasını asla istemiyoruz. Bunun için de Müslümanların Kudüs konusunda tam bir dayanışma içinde olması gerekiyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi birlikten rahmet, ayrılıktan azap doğduğunu bilenlerdeniz. Bölgemizdeki kan ve göz yaşından beslenen çevrelerin en büyük imkanı, Müslümanlar arasındaki ayrışma ve çatışmadır. Müslümanlar oynanan oyunlara ve tuzaklara düşmemeli” dedi.

Filistin, Mescid-i Aksa ve civarlarında tüm vakıf mülkleri Ürdünlü makamlar tarafından Filistinlilerle birlikte koordine ediliyor. Türkiye bu konuda Ürdün makamlarıyla yakın bir çalışma mesaisi içerisinde. Konunun Erdoğan’ın dünkü ziyaretinde de gündeme geldiği öğrenildi.

‘İşbirliği artmalı’

Suriye ve Irak’a komşu iki ülke olarak Türkiye ve Ürdün’ün, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları bağlamında işbirliğinin ve eş güdümün artırılması hususlarının istişare edildiği görüşmelerde Yemen’deki gelişmeler de ele alındı.

Türkiye’nin 3 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini belirten Erdoğan, “Siz de 1 milyon Suriyeliyi konuk ediyorsunuz. Birçok ülke bu konuda üzerine düşeni yapmıyor. Yaşananları görmezden geliyor. Ama Suriye’deki gelişmeler tüm dünyayı etkiliyor” vurgusu yaptı.

‘Birlikte aşacağız’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral 2. Abdullah’ın, tören kıtasını denetlemelerinin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Abdullah, “İki ülke de aşırıcılık ve terörden çok etkilendi. Bu da ülke halklarımız arasında ilişkiyi güçlendirmek için bir başka fırsattır. Biliyorum ki meydan okumalara karşı el ele birlikte yürüyoruz ve önümüzdeki bütün zorlukları birlikte aşacağız” dedi.

