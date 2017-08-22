В Баку погиб пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте – ФОТО

2017-08-22 09:49 | www.oxu.az | 3

В Баку автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на аэропортовской дороге на территории Сураханского района.

В поселке Рамана 40-летнего мужчину, переходившего дорогу не по надземному пешеходному переходу, а в неположенном месте, сбил некий Вусал Гусейнов на автомобиле марки Naz Lifan.

Пешеход, личность которого пока не установлена, скончался на месте. Водитель В.Гусейнов задержан полицией.

По словам очевидцев, пешеход переходил дорогу вместе с другим мужчиной. Оба находились в нетрезвом состоянии.

По факту в Управлении полиции Сураханского района ведется расследование.

Э.А.

