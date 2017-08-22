Ким Чен Ын тайно посетил военную базу

2017-08-22 09:54 | www.oxu.az | 4

Лидер КНДР Ким Чен Ын тайно посетил с инспекцией военную часть возле границы с Южной Кореей.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники Сеула.

Инспекция на военную часть, которая находится в километре от южнокорейской пограничной заставы, состоялась в первой половине августа. Как раз в это время лидер КНДР исчез из упоминаний северокорейских СМИ (с 30 июля, когда он был на банкете в честь успешного пуска межконтинентальной баллистической ракеты и до 14 августа, когда посетил командный пункт стратегических сил и принял доклад военных с планом нанесения удара ракетами по Гуаму).

Визит в прифронтовую часть никак не освещался СМИ Северной Кореи. Подробности деятельности лидера КНДР во время посещения базы неизвестны.

Однако военный источник агентства сообщил, что база окружена горами, недалеко протекают ручьи, что облегчает КНДР осуществление оттуда военных провокаций. О каких именно провокациях может идти речь, не сообщается.

Н.О.