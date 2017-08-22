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Официальный курс маната к мировым валютам на 22 августа (версия 2)

2017-08-22 09:55 | www.trend.az | 5

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:44)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 августа установлен на уровне 1,7008 и 2,0081 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

22.08.17

1 доллар США

1 USD

1,7008

1 евро

1 EUR

2,0081

1 австралийский доллар

1 AUD

1,3498

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0982

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8806

1 бразильский реал

1 BRL

0,5375

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,463

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1292

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1499

1 чешская крона

1 CZK

0,0769

1 чилийский песо

1 CLP

0,2646

1 китайский юань

1 CNY

0,2555

1 датская крона

1 DKK

0,27

1 грузинский лари

1 GEL

0,7084

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2174

1 индийская рупия

1 INR

0,0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,1911

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0128

100 иранских риалов

100 IRR

0,0045

1 шведская крона

1 SEK

0,2104

1 швейцарский франк

1 CHF

1,765

1 израильский шекель

1 ILS

0,4703

1 канадский доллар

1 CAD

1,3542

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6337

1 казахский тенге

1 KZT

0,0051

1 киргизский сом

1 KGS

0,0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,3973

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0963

1 молдавский лей

1 MDL

0,0954

1 египетский фунт

1 EGP

0,0959

1 норвежская крона

1 NOK

0,2152

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0407

1 польский злотый

1 PLN

0,4694

1 российский рубль

1 RUB

0,0288

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2498

1 саудовский риал

1 SAR

0,4535

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3972

1 турецкая лира

1 TRY

0,4862

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0562

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1929

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4866

1 украинская гривна

1 UAH

0,0667

100 японских иен

100 JPY

1,5564

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,246

Золото (1 унция)

1 XAU

2198,9643

Серебро (1 унция)

1 XAG

28,9

Платина (1 унция)

1 XPT

1670,1856

Палладий (1 унция)

1 XPD

1588,5472

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