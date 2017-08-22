Обнародованы детали военной операции Турции и Ирана на севере Ирака

2017-08-22 10:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция и Иран планируют провести совместную военную операцию против террористической организации РПК на севере Ирака поэтапно, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, на первом этапе ВВС Турции будут бомбить 19 позиций РПК в районах, Зап, Бервари, Батуфа, Чемчу и Авашин.

«Операция будет проводиться на территории Ирака в 19 километрах от турецкой границы», - сообщают СМИ.

Сообщается, что первый этап операции будет осуществлен в течение 8-10 дней.

СМИ сообщают, что на втором этапе операции, ВС Ирана приступят к сухопутным операциям в горах Кандиль на севере Ирака.

Сообщается, что в целях проведения сухопутной военной операции Иран передислоцирует 42 тысячи военнослужащих на территорию Ирака. ВВС Турции также будут оказывать воздушную поддержку ВС Ирана на севере Ирака.

«Сообщается также, что Иран и Турция будут наносить точечные удары по лагерям РПК, где скрываются главари этой террористической организации», - пишут СМИ.

Сообщается, что Анкара и Тегеран намерены создать совместную военную базу на севере Ирака.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Иран и Турция могут приступить к совместным военным операциям против террористических организаций в регионе.

Согласно сообщению СМИ, Эрдоган отметил, что детали проведения совместных военных операций против террористов в регионе ранее были обсуждены между главами Генштаба Ирана и Турции.

Турецкие СМИ сообщили накануне, что Тегеран призвал Анкару приступить к совместным операциям против террористической организации РПК на севере Ирака.

Согласно сообщению СМИ, это предложение обсудили между собой в Анкаре глава генштаба Ирана Мохаммад Хоссейн Багери и глава Гештаба Турции Хулуси Акар.

Сообщается, что в настоящее время Иран и Турция ведут переговоры для начала военных операций на севере Ирака в девяти точках.

Отметим, что Глава Генштаба Мохаммад Хоссейн Багери посетил Анкару 15 августа текущего года.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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