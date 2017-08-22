Samsung UHD TV Curved – это больше, чем телевизор

2017-08-22 10:00 | www.oxu.az | 5

Телевизор - незаменимая часть нашей жизни. Приходя домой мы в первую очередь включаем телевизор, мы обедаем с телевизором и даже засыпаем под любимый фильм. Для одних хороший телевизор - это гордость и украшение гостиной, а для других он источник отдыха и развлечений. Samsung UHD TV Curved воплощает в себе все ваши пожелания.

Изогнутый экран Samsung UHD TV Curved дает возможность увидеть весь экран на одинаковом расстоянии от точки обзора, что позволяет лучше рассмотреть детали даже в углах экрана. UHD TV Curved также заботится о вашем зрении, несмотря на большое разрешение экран не утомляет ваши глаза. Теперь никаких покрасневших и усталых глаз, просто наслаждайтесь просмотром! Применение новых функций и технологий позволяет окружать зрителей впечатляющими визуальными эффектами и погружаться в происходящее на экране. Так, например, технология Auto Depth Enhancer предназначена для улучшения контрастности, что позволяет создать более объёмное изображение и усилить чувство глубины.

Как это работает: Определяются отдельные объекты на изображении и анализируются где они расположены, на переднем плане, среднем плане или это фон, и динамически применяются различные алгоритмы контрастности для повышения визуального восприятия глубины в изображении. Samsung UHD TV Curved имеет в спецификации технологию Active Crystal Color, которая расширяет цветовую палитру изображения, благодаря этому контент на экране вашего телевизора становится более живой. Технология Active Crystal Color включает в себя обработку полученного сигнала устройством и применение алгоритмов для увеличения яркости и цветопередачи изображения. Она также позволяет усилить красный и зеленый цвет благодаря улучшению подсветки, что создает насыщенную цветопередачу.

Для передачи более реалистичного изображения в Samsung UHD TV Curved используется расширенный динамический диапазон (HDR). High Dynamic Range или расширенный динамический диапазон позволяет приблизить максимально точно (на сколько это позволяет современная техника) созданное изображение к тому, что мы видим в действительности.

Человеческий глаз сам по себе видит относительно небольшое количество деталей в тенях и на свету одномоментно, но как только происходит адаптация зрачка к имеющимся условиям освещения, чувствительность возрастает почти в два раза. Так, с помощью функции HDR вы спокойно сможете разглядеть мельчайшие детали изображения как в светлых, так и в темных сценах.

Нужно также отметить, что в Samsung UHD TV Curved присутствует технология автоматического повышения качества изображения. Таким образом, телевизор улучшает качество полученного сигнала настолько, чтобы изображение на экране стало максимально близким к качеству Ultra High Definition. Не смотря на то, что вещание в формате UHD в настоящее время недоступно в Азербайджане, функция улучшения сигнала все равно позволяет повысить качество контента настолько, что вы почувствуете разницу изображения в качестве UHD от качества FHD TV.

С новыми телевизорами UHD TV Curved от Samsung мир теперь находится на расстоянии вытянутой руки. Телевизор оснащён поддержкой беспроводного интернета, который позволит вам наслаждаться и онлайн-контентом. Также с легкостью вы сможете просматривать на экране телевизора и ваш контент с других носителей, будь, то смартфон или флешка.

Samsung UHD TV Curved– это также изысканный элемент, который украсит ваш интерьер, благодаря плавным изогнутым линиям и металлическим вставкам.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung UHD TV Curved можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Optimal и Soliton.