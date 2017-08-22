В Баку арестован хулиган, угрожавший пистолетом водителю автобуса – ВИДЕО

2017-08-22 10:06 | www.oxu.az | 4

В Баку задержан человек, угрожавший оружием водителю автобуса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, 29-летний Орхан Оруджов был задержан вчера вечером и представлен следствию. При задержании у него конфисковали газовый пистолет.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по делу.

Отметим, что отец О.Оруджова – бывший офицер полиции.

Напомним, что в соцсетях распространилось видео, где в маршрутный автобус номер 85 на автобусной остановке на улице Мамедова в Баку вошел неизвестный и стал угрожать водителю предметом, похожим на пистолет.

Кадры с размещенной в салоне автобуса камеры запечатлели перепалку между водителем и хулиганом. Водитель пытался объяснить, что автобус нельзя останавливать в том месте, где пожелает пассажир. Однако, ответ не удовлетворил хулигана, и он, достав из-за брючного ремня пистолет (или похожий на него предмет), пригрозил им водителю и пассажирам.

Затем злоумышленник сошел с автотранспортного средства и удалился.

Э.А.

