В Баку задержан мужчина, пригрозивший пистолетом водителю автобуса

2017-08-22 10:12 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Управлении полиции Бинагадинского района, 29-летний Оруджев Орхан Джамиль оглу был задержан минувшим вечером.

При задержании у него был изъят газовый пистолет, который он использовал.

В настоящее время в связи с фактом принимаются необходимые следственные меры.

Напомним, отец О.Оруджева является бывшим офицером полиции.

Отметим, 18 августа около 20:00 в маршрутный автобус номер 85 на автобусной остановке на улице Мамедова в Баку вошел неизвестный и стал угрожать предметом, похожим на пистолет водителю — жителю Шамахинского района Гюлаге Худавердиеву. Личность хулигана была установлена.

По факту возбуждено уголовное дело.