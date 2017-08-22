Началась регистрация принятых на вакантные плановые места в вузы и колледжи абитуриентов

2017-08-22 10:10 | www.oxu.az | 3

С сегодняшнего дня начинается регистрация абитуриентов, принятых на вакантные плановые места в высшие учебные заведения и в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе полного (11 лет) среднего образования.

По информации Oxu.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

Абитуриенты должны пройти регистрацию, предъявив с 22 по 31 августа документы в принявшие их учебные заведения.

Список необходимых документов абитуриенты могут узнать в соответствующих учебных заведениях.

Непрохождение регистрации в названный период расценивается как отказ абитуриента от соответствующей специальности и приказ о его принятии не будет отправлен в учебное заведение.

И.Ф.