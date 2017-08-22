В ЮАР каннибалу надоело есть людей: Решил сдаться полиции

2017-08-22 10:15 | www.oxu.az | 5

В Южной Африке по подозрению в каннибализме обвиняется группа из четырёх мужчин. Подозреваемых задержали после того, как один из них пришёл в полицейский участок и заявил, что устал от вкуса человеческой плоти.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает BBC.

Во время допроса мужчина показал часть человеческой руки и ноги. Позже в его доме в Квазулу-Натале были обнаружены ещё остатки тел.

Мужчины, двое из которых были народными целителями, предстали перед судом по обвинениям в убийстве и заговоре с целью убийства. Полиция призвала выступить в суде людей, чьи родственники пропали в окрестностях мест, где проживали обвиняемые.

В ходе следствия будет произведена медицинская экспертиза, так как неясно, принадлежат ли найденные части тела одной жертве или нескольким.

Н.О.