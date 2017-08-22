Турция и Ирак обсудят региональные вопросы

2017-08-22 10:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция и Ирак обсудят региональные вопросы в рамках визита в Багдад главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщили Trend во вторник в министерстве Иностранных дел Турции.

Как отметили в министерстве, Чавушоглу посетит Багдад 23 августа текущего года.

«В рамках визита в Багдад Чавушоглу встретится с президентом Ирака Фуадом Масумом, премьер-министром Хайдаром Аль-Абади, а также с главой МИД Ирака Ибрагимом аль Джафари», - сообщили в МИД Турции.

Как отметили в МИД Турции, Чавушоглу также планирует посетить Эрбиль и провести встречу с главой Курдской Автономии Масудом Барзани.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu