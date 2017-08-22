В Азербайджане подорожали старые автомобили

2017-08-22 10:22 | www.oxu.az | 3

«Несмотря на то, что в июле активность на автомобильном рынке находилась на очень низком уровне, рост цен на поддержанные автомобили составил 10-15%».

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил эксперт по вопросам недвижимости Вагиф Гусейнов.

По его словам, рост цен противоречит законам экономики:

«Рост цен произошел несмотря на низкий спрос на рынке. На рынок выставляют больше автомобилей, наблюдается дефицит покупателей, но несмотря на это, цены выросли».

Эксперт добавил, что серьезного роста цен на новые автомобили не произошло.

Л.А.

