Кот устроил истерику в попытке отвоевать кусочек рыбы – ВИДЕО

2017-08-22 10:26 | www.oxu.az | 3

Житель Японии опубликовал в закрытой группе в Facebook ролик, в котором его черный кот по кличке Чибикуро (Chibikuro) яростно рычит, пытаясь удержать сворованный кусок зажаренной рыбы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает BuzzFeed.

На ролике питомец зубами вцепился в кусочек еды, и при попытке мужчины вырвать лакомство кот обнял сворованное, чтобы защитить добычу.

Издание утверждает, что видео быстро стало вирусным. Пользователей поразило, насколько животное оказалось настойчивым в вопросах еды. Хозяин кота объяснил, что все-таки отобрал кусок рыбы из лап Чибикуро, поскольку подобные блюда не предназначены для домашних питомцев.

Н.О.