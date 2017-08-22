В Лерике произошел пожар, погибли три члена одной семьи

2017-08-22 10:44 | www.apa.az | 3

Сегодня в Лерикском районе произошел пожар.

Как сообщает местное бюро АПА, в результате возгорания, произошедшего в селе Визеземин в доме, принадлежащем Мирзагусейну Гасанову, вследствие полученных ранений погибли хозяин дома, его жена и дочь.

Как говорится в информации, распространенной МЧС, в селе Визеземин Лерикского района сгорели воспламеняющиеся конструкции дома общей площадью 135 кв.м., состоящего из 3 комнат и застекленного балкона. В ходе пожарной разведки пожарными из дома был извлечен 1 человек с отравлением дымом легкой степени, ему на месте была оказана первая медицинская помощь.

Кроме того, пожарными были найдены тела хозяина дома Гусейнова Эльмана Мирзагусейн оглу (1963 г.р.), его супруги Гусейновой Шукюфы Гудрат гызы (1967 г.р.) и дочь хозяина дома Мирзазаде Сюсян Эльман гызы (1995 г.р.)

Пожар был потушен в 07:09.