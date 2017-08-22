В Баку 17-летний парень получил ножевое ранение во время драки

2017-08-22 10:34 | www.oxu.az | 3

В Баку молодой человек получил 3 ножевых ранения.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Репорт, инцидент произошел в Низаминском районе столицы.

Так, рядом с поселком 8-й км между четырьмя людьми завязалась драка. Во время драки 17-летний Багиров Эльгюн Фирудин оглу получил 3 ножевых ранения. Потерявший много крови Эльгюн был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

На место происшествия прибыли сотрудники 24-го отделения Управления полиции Низаминского района. Факт расследуется.

И.Ф.